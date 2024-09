音楽ユニットDo As Infinity(ドゥー・アズ・インフィニティー)のボーカル、伴都美子(45)が30日、インスタグラムを更新。29日、熊本市内でストリートライブを行ったことを報告した。伴は「Do As Infinity 25th Anniversary Free LIVE in KUMAMOTO暑い中県内外からお集まりいただいた皆様ありがとうございました!!心より御礼申し上げます。9月29日のデビュー日にあの懐かしのストリートライブを実現できて最高に幸せです」