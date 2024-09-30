フェリチン検査サービスや分子栄養医学ヘルスケアサービスを提供するリ・スタートは、「栄養素と健康」に関する調査を実施した。調査期間は2024年6月18日~2024年6月19日で、調査対象は調査回答時に医師であると回答したモニター1,003人。調査人法は、RIZMAによるインターネット調査であった。「健康のために意識的に摂るべき栄養素として推奨しているものを全て選択してください(複数選択可)」と質問したところ、「タンパク質」(61