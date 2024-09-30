[バンコク ３０日 ロイター] - タイ中央銀行は３０日、通貨バーツの急速な上昇は輸出や観光に打撃を与えていると指摘した。バーツ高は、円や人民元に対しドルが弱含んでいることが背景とした。チャヤワディー総裁補は記者団に、中銀はバーツの変動を管理しているとした上で、バーツ高は輸出業者が利益をバーツに交換する際に影響を及ぼし、観光支出にも打撃を与えると述べた。バーツはこの日、１ドル＝３２．２３５バーツと３