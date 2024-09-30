お笑いコンビ「ペナルティ」のワッキー（５２）が３０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。投稿内容にネットユーザーから注文が付けられた。ワッキーは「この前の清水ｖｓ横浜ＦＣで横浜ＦＣ側にいた少年サッカーの指導者が子供の前でレフリーに対して猛烈なヤジをとばして同じようにヤレと子供たちを煽ったり横浜を応援するよりも清水をヤジる方に支持してたらしい。誰かこの指導者を知りませんか、僕はどうしても許せないです。な