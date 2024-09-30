◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（３０日・甲子園）今季限りでの現役引退を表明している阪神・秋山拓巳投手が３０日、ファイナルピッチセレモニーを行った。２４日のウエスタン・ソフトバンク戦（鳴尾浜）では、引退試合に登板。この日は、聖地のマウンドに最後の別れを告げた。打席には同学年のＤｅＮＡ・筒香、捕手は同期入団の原口。苦楽を共にした同志のミットに投げ込んだ現役最後の１球は、惜しくもワンバウンドと