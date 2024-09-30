モデルの黒木メイサ（３６）が３０日、京都・京セラ美術館本館で行われた「ＧＵＣＣＩＣＯＳＭＯＳＡＮＥＸＰＬＯＲＡＴＩＯＮＯＦＨＥＲＩＴＡＧＥグッチ日本上陸６０周年記念展」（１０月１日〜１２月１日）のフォトコールに出演した。このイベントは、１００年以上にわたるＧＵＣＣＩブランドの歴史と現代への系譜をひもとく展覧会だ。ＧＵＣＣＩの青いコート姿で登壇した黒木は展覧会について「足を踏み入れ