◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部国士舘大３―１東洋大１回戦（３０日・国士舘大学グラウンド）国士舘大が接戦を制した。３回１死二塁で１番・松本京大（３年）＝健大高崎＝が右前適時打を放ち先制点を奪うと、４回にも２点を追加しリードを広げた。先制点をもらった先発左腕の田崎快悛（２年）＝花巻東＝は、７回を投げ許した３安打は全て内野安打と、抜群の投球を披露。失策から１点を失うも「自分のリズムを作って