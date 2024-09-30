◆パ・リーグ楽天―ロッテ（３０日・楽天モバイル）約１か月ぶりの復帰登板となったロッテの種市篤暉投手が、プロ８年目で自身初となる規定投球回に到達した。今季ここまで１４２回１／３を投げており、初回にシーズン規定投球回の１４３回に。５回終了で試合が成立すれば、正式に達成となる。種市は、１日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯ）で３回４安打４失点、４四死球で降板。翌２日に右足内転筋の筋損傷と診断され、３日に選