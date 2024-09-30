お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（41歳）が、9月29日に放送されたバラエティ番組「マルコポロリ！」（関西テレビ）に出演。相方・河本太（40歳）が短パンを履けない理由について「タトゥーがあるんでね。入れ墨が」と語った。番組は今回、「井口＆すがちゃん最高No.1の魅力を再発見SP」と題して放送。ガチャガチャの歯をネタにして笑いを取ることについて、番組MCの東野幸治が井口に対し、「姿で笑い取ったりとか、歯とか