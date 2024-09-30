米国大統領選や電気自動車（EV）の販売減でメーカーが戦略変更を余儀なくされている。 米テスラCEOのイーロン・マスク氏はメキシコの新工場建設を休止したと表明。中国EV大手のBYDも新工場建設の計画をストップした。米国第一主義を掲げ、メキシコで生産した製品に高関税をかけると公言する共和党のトランプ前大統領が11月の大統領選で再選する可能性を考慮した形だ。 貿易ルールを定めた米国・