東京時間17:54現在 香港ハンセン指数 21133.68（+501.38+2.43%） 中国上海総合指数 3336.50（+248.97+8.06%） 台湾加権指数 22224.54（-598.25-2.62%） 韓国総合株価指数 2593.27（-56.51-2.13%） 豪ＡＳＸ２００指数 8269.83（+57.59+0.70%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84441.88（-1129.97-1.32%） ３０日のアジア株は総じて上昇。中国当局によりこれまでにいくつもの景気刺激策