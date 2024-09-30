ユーロ圏１０年債利回り格差 仏８０ｂｐ拡大した水準が継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%） ドイツ2.168 フランス2.97（+80） イタリア3.502（+133） スペイン2.971（+80） オランダ2.462（+29） ギリシャ3.154（+99） ポルトガル2.742（+57） ベルギー2.806（+64） オーストリア2.678（+51） アイル