新人ガールズグループSAY MY NAMEが、魅力的なルックスで注目を集めた。ジェジュンが手掛けるiNKODEエンターテインメント初のガールズグループSAY MY NAMEが、昨日(29日)午後6時に公式SNSを通じて1stミニアルバムの個人コンセプトフォト第1弾を公開した。SAY MY NAMEのコンセプトフォト第1弾の主人公であるメイ、ソハ、ドヒは、デビューアルバムへの期待を高める、輝かしいルックスでファンを魅了した。大きな瞳が魅力のメイは、