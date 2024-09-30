横河電機、中国企業との協力を強化投資拡大も25日、取材に応じる横河電機執行役員でライフ事業本部長の中尾寛氏（右端）。（杭州＝新華社配信）【新華社杭州9月30日】中国浙江省杭州市で29日までの5日間、第3回世界デジタル貿易博覧会が開かれた。出展した日本の工業計器・プロセス制御システム専業大手電機メーカー、横河電機はライフサイエンス分野におけるデジタルト化ソリューションの実力を示した。同社執行役員でライフ