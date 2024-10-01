第一三共ヘルスケア（東京）は３０日、ドリンク剤「ルル滋養シリーズ」３製品について、１０月１０日出荷分から順次値上げすると発表した。エネルギーや物流費上昇に伴う原材料や包装資材の価格高騰が続いているため。「ルル滋養内服液」は１０月１０日以降、希望小売価格を３９９円から４９５円に値上げ。「ルル滋養液」「ルル滋養液ＤＸ」は１１月１日出荷分から、それぞれ３９９円を４９５円に、６２７円を７４８円に引き上