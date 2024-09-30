「西武−日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）西武ＯＢでヤクルト、阪神、楽天で監督を務めた故野村克也氏の孫で、魚沼市観光協会アンバサダーの野村沙亜也が始球式を務めた。背番号１８の上下ユニホームをきっちりと着こなしてマウンドへ上がると、山なりではあったがノーバウンドのストライク投球を披露。笑顔を見せた。