自民党の石破茂総裁は３０日、矢田稚子首相補佐官（賃金・雇用担当）を再任させる方針を固めた。岸田政権で推し進めた賃上げや女性の労働環境改善などの取り組みを継続する狙いとみられる。安全保障担当の首相補佐官には長島昭久衆院議員を起用する。矢田氏は元国民民主党参院議員で、連合傘下の産業別労働組合の一つ、電機連合出身。長島氏は旧民主党出身で、野田政権で首相補佐官、防衛副大臣を務め、２０１９年に自民党に入