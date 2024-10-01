自民党の石破茂総裁は３０日、公明党の石井啓一代表と国会内で会談し、連立政権の新たな合意文書に署名した。合意文書は、自民派閥の裏金事件を踏まえ、「謙虚な姿勢で真摯（しんし）な政権運営に努めていかなければならない。その第一歩は政治への信頼回復だ」と強調。「不断の政治改革に取り組む」と明記した。政治改革では、政策活動費の透明性確保や第三者機関の設置に取り組むとした。公明が求める調査研究広報滞在費（旧