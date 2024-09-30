三重県鈴鹿市の小学校にサッカーボールを寄贈し、子どもたちの質問に答える三浦知良＝30日サッカー元日本代表FWで、日本フットボールリーグ（JFL）アトレチコ鈴鹿の「カズ」こと三浦知良（57）が30日、チームのホームタウン、三重県鈴鹿市の庄内小を訪問し、ボールを贈呈した。明治安田生命が行う社会貢献活動の一環で「たくさん夢を語り、いっぱい汗をかき、いっぱい笑ってくれることを期待している」と話した。全校生徒73人