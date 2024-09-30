記者会見する長崎県大村市の園田裕史市長＝30日午後、大村市役所男性カップルの住民票の続柄欄に異性間の事実婚世帯と同じ「夫（未届）」と記載した長崎県大村市の園田裕史市長は30日の定例記者会見で、総務省から再考を求める文書が届いたことに対し、改めて「修正は行わない」と述べた。同省は実務上支障を来す恐れを指摘したが、園田氏は「実務の現場レベルで確認し、問題はない」との見解を示した。総務省は、記載の妥当性