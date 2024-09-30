（自民党 石破茂総裁）「あす10月1日、国会の首班指名で内閣総理大臣に選出されれば、新内閣はできる限り早期に国民の審判を受けることが重要であると考えており、諸条件が整えば、10月27日に解散総選挙を行いたいと考えている」9月30日午後に自民党の石破茂総裁は記者会見を開きこのように述べ、10月1日に召集される臨時国会で総理大臣に指名された後、「新政権は早期に国民の審判を受けるのが大事だ」として、諸条件が整えば10月