グッチの日本上陸60周年を記念した展覧会「GUCCI COSMOS AN EXPLORATION OF HERITAGE」が30日、京都市京セラ美術館で行われた。同ブランドのグローバルアンバサダーを務める俳優志尊淳（29）のほか、夏木マリ（72）、板谷由夏（49）、永山瑛太（41）、上野樹里（38）、黒木メイサ（36）、長谷川潤（38）、上杉柊平（32）、音楽ユニットYOASOBIらが登場し、華を添えた。