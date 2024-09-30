読めそうで読めない漢字や、一瞬で読めたらかっこいい「難読漢字」クイズを出題します。あれこれ想像を膨らますうちに発想力が高まるかも？ちょっとした雑学・豆知識もあるので、息抜きがてらチャレンジしてみてください。いま、編集部注目の作家問題は…今回の出題漢字は「提琴」です。楽器を表す難読漢字です。ヒント：最も有名な弦楽器のひとつですさて、もう分かりましたか？読み方は下にありますので、まだ見たくない方はいっ