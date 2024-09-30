マンチェスター・ユナイテッドを率いるエリック・テン・ハフ監督は、プレミアリーグのスタートダッシュに失敗したものの、解任される心配はないと主張している。英『スカイスポーツ』が伝えた。昨季のマンチェスター・Uは屈辱的なシーズンを送った。プレミアリーグを8位で終え、クラブ史上最低順位を更新。得失点差は「-1」でプレミア発足以降初となるマイナスで終え、公式戦で喫した総失点「82」は同一シーズンでのクラブワー