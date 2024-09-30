■「アジアのZ世代が注目する“日本のカルチャー”5選」の音楽部門に選出された羊文学が『CDTVライブ！ライブ！』に登場！ 羊文学が、本9月30日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演、人気TVアニメ『【推しの子】』第2期エンディングテーマ「Burning」をフルサイズでTV初披露する。 先日、「TNCアジアトレンドラボ」が発表した「アジアのZ世代が注目する“日本のカルチャー”5選」の音楽部門に選出された