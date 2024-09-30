SUPER★DRAGON（略称・スパドラ）といえば、そのアグレッシブな音楽性からハードで厳ついイメージが先行するかもしれない。だが、決してそれだけが彼らの魅力でないということを突きつけてきたのが、年に1度の周年イベント＜DRA FES＞だ。◆イベント写真（50枚）結成日の9月27日前後に毎年行われている＜DRA FES＞は、通常のライブと異なりゲームや企画がふんだんに盛り込まれ、普段のワンマンでは見ることのできないメンバーの姿