立花日菜が11月6日に発売する2ndシングル「最強？最高！Brave My Heart」のMVティザースポットを公開した。◆MVティザースポット今回公開された映像は、初回限定盤封入のBlu-rayへ収録予定の表題曲MVを、発売に先駆けて視聴できるスポットとなっている。パジャマに身を包み枕を抱きしめる姿から、袖の揺れが印象的な衣装を着こなしてキックボードで駆け抜ける姿まで、ここでしか見られない立花日菜の姿を楽しめる。さらに2ndシング