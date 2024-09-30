日本ヒューレット・パッカード エンタープライズ(HPE)は9月30日、AI搭載ネットワーク管理ソリューション「HPE Aruba Networking Central」にOpsRampを統合し、CiscoやJuniper Networks、Palo Alto Networksなどのサードパーティ製ネットワーク機器を監視する機能の追加と、AI機能で得たインサイトにもとづいた対応の拡張を発表した。○新機能の概要新機能では、ネットワークデバイス構成エンジンが改善され、ネットワーク可観測性