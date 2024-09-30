◇パ・リーグ西武ー日本ハム（2024年9月30日ベルーナＤ）西武の西川愛也外野手（25）が30日の本拠地日本ハム戦の2回表にスーパープレーでファンを沸かせた。西川は「3番・中堅手」で先発出場。2回に守備でファンを沸かせた。0―0の2回無死一塁。ボールカウント0―1から西武先発の武内が投じた2球目を日本ハム・5番の郡司が打ち返すと打球はセンターへ。長打になりえる打球を西川はフェンスに直撃しながらジャンピング