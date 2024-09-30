椎名へきるが9月28日、日本青年館ホールにてアーティストデビュー30周年を記念した＜HEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE 〜HARMONY STAR〜＞を開催した。本来は7月27日に予定されていたが、椎名へきる本人が新型コロナウイルスに罹患してしまい、断腸の思いで延期となってしまった経緯がある。本人やスタッフはもちろん、ファンも万感の思いでこの日を迎えた事だろう。様々な人々の感情が交錯した激動の150分をレポートする。