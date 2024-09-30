タレントの三田寛子（58）が30日、自身のインスタグラムを更新。韓国の釜山でまさかの人物たちから声をかけられたことを明かした。三田は「初めての地釜山」と書き出し「初めての地で不安そうに携帯をいじっていたら優しいお姉様方がお声かけくださった」と不安になっていたところに声をかけられたという。声をかけてきた女性たちの中に「なんと子供の頃フィギュアスケートに憧れて真似し十代の時に芸能界の仕事現場でご一