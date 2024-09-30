【モデルプレス＝2024/09/30】timeleszの菊池風磨がMCを務めるABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（毎週日曜よる9時〜）第8話が、29日に生放送。過酷な状況に、スタジオ陣も驚きを見せた。＜※ネタバレあり＞【写真】菊池風磨「めちゃくちゃ可愛い」と絶賛する女優◆長嶺龍汰「キミとオオカミくんには騙されない」脱落決定第8話では、視聴者の投票によって恋をしているフリをした「“嘘つ