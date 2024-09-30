今年2月、掘削中に爆発事故が起きた大分県佐伯市の国道バイパスのトンネルで30日、貫通式があり、地元住民らに内部が公開されました。 【写真を見る】爆発事故があったトンネルで貫通式地元住民に内部を公開大分・佐伯市 貫通したのは、県が整備を進めている佐伯市の国道217号戸穴バイパスのうち、長さ675メートルの西幡トンネルです。現地で30日貫通式があり、工事関係者や地元住民が参加して祝いました。 トンネル
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