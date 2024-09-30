熊本市はバス停のベンチを増やすため、ベンチに広告を募集する方針を明らかにしました。 【写真を見る】バス停ベンチに「広告募集」 熊本市のベンチ600か所に 製造費まかなう方針 熊本市は、バス停での待ち合い環境を改善するため、2026年度末までにバス停のベンチを現在の約14倍の600か所に増やす方針です（2024年6月末時点：43か所）。 市はその財源としてベンチに広告を付け、広告一つあたり月額約2000円を徴収する方針を示