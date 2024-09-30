乃木坂46・与田祐希が29日放送の『らじらー! サンデー』（NHKラジオ第1／毎週日曜20時5分）に出演。プライベートでスカイダイビングに挑戦したことを明かした。【写真】乃木坂46・与田祐希、写真集より大胆カットの数々MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾から、ことしの夏休みの過ごし方について尋ねられた与田は「スカイダイビング行きました」と告白。後輩メンバーの弓木奈於と休日を合わせて挑戦したが、弓木とはプライベー