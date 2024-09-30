間宮祥太朗が主演する11月1日23時放送・配信スタートの連続ドラマW‐30『ハスリンボーイ』（WOWOW）より、メインキャストとして、玉山鉄二、毎熊克哉、竹原ピストル、後藤剛範の出演が発表。併せて、特報映像も初解禁された。【動画】濃ゆいメインキャストが続々！『ハスリンボーイ』特報本作は、非合法なツールを扱う「道具屋」として池袋の裏社会に足を踏み入れたさえない大学生が、ヤクザ、半グレ、中国マフィアなど、ひ