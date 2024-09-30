ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭コンペティション部門に選出された韓国発ホラー映画『THE SIN 罪』（11月29日公開）より、予告編、ポスタービジュアル2種、場面写真が解禁された。【動画】映画の撮影現場が地獄絵図へ――考察必至の『THE SIN 罪』予告本作は、映画撮影で山奥の廃墟へやって来た新人女優が、低予算の撮影現場で思わぬ恐怖を味わう様を描く。閉ざされた廃墟に生ける屍の群れ、謎の呪術集団などが登場