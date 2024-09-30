KinKi Kidsの堂本剛が主演する映画『まる』より、綾野剛の役作りの裏側に迫る場面写真が解禁された。【写真】真っ赤な傘を持ち不敵な笑み――『まる』赤髪の綾野剛切り取る場面写真人生が転がり始めた男に襲い掛かる、奇想天外な出来事を描く本作。主演の堂本剛は、1997年に公開された『金田一少年の事件簿 上海魚人伝説』以来、27年ぶりに待望の映画単独主演。監督は『かもめ食堂』『彼らが本気で編むときは、』の荻上直子。