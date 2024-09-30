「突然出てくるゴキブリ550円〜」などとインターネット上で宣伝して集客し、実際には作業内容に見合わない高額請求をしていたとして、消費者庁は9月30日、消費者安全法に基づき害虫駆除業者の社名を公表し、消費者に注意するよう促した。32万円を支払わされた事例もあったという。東京都豊島区の「ORBITAL PERIOD（オービタルピリオド）」で、「害虫110番（http://pest-insectrap.com）」と称するサイトを運営している。