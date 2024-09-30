女優のチョン・ジョンソが、大胆なファッションで驚きを与えた。彼女は本日（30日）、自身のInstagramに「now at Beriln」という書き込みと共に数枚の写真を掲載した。写真の中で彼女は、ドイツ・ベルリンに到着し、休息の時間を過ごしている。先立って、フランス・パリで開かれたファッションウィークに出席した彼女は、骨盤が見えるスカートに短い丈のオフショルダーを合わせた大胆なファッションで話題になった。ソファーに横に