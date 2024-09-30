ミュージカル『ボニー＆クライド』が、2025年3月〜4月に東京・シアタークリエで上演されることが決定した。クライド役を柿澤勇人と矢崎広、ポニー役を桜井玲香と海乃美月がWキャストで演じる。【写真】メイン4人の他、豪華なキャスト陣を写真でチェック！1930年代、世界恐慌下のアメリカ中西部で銀行強盗や殺人を繰り返した実在の人物、クライド・バロウとボニー・パーカー。社会からはみ出した彼らの無軌道な生き様は、後のハ