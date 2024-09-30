テレビ朝日のアナウンサーだった大木優紀さんが、30日までにインスタグラムを更新。美しい近影に絶賛が相次いでいる。【写真】アナウンサー時代から変わらぬ美しさの大木優紀さん現在はベンチャー企業の執行役員を務めている大木さんは「観光協会に転職して2年半ツーリズムEXPOに初参加インバウンド、アウトバウンドが一堂に会するこのイベント…想像以上の規模で圧倒されましたコロナ後、回復が遅れたインバウンドサイド