9月いっぱいでの退社を発表したテレビ東京の池谷実悠アナウンサー（28）が30日、インスタグラムを更新。先輩アナに送り出され、感謝をつづった。池谷アナは「送別会のカラオケで泣き出す竹崎さんを見て思わず涙が溢れました」と同局の先輩、竹崎由佳アナとのツーショットをアップ。「去り際に泣いてくれる人がいるというのはこんなにも幸せなことなのかと、しんみり」と感慨深げにつづった。続けて「苦しい時はいつも寄り添って