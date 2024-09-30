「#ネオ昭和」を発信するインフルエンサー、アーティスト・阪田マリンが30日までにエックスを更新。自身の過去ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「全然変わってない」美人インフルエンサー、現在の姿大胆ショット＆卒アルも（14枚）阪田は2000年生まれの23歳。中学生の時にチェッカーズのレコードを聴いたことをきっかけに昭和のカルチャーに興味を持ったのだとか。現在は、昭和と令和を混ぜた「