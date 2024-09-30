[ベルリン ３０日 ロイター] - ドイツ政府は現在、今年の経済成長率について、良くても横ばいと見込んでいる。ブルームバーグが３０日、複数の関係筋の話として伝えた。従来予測は０．３％のプラス成長だった。経済省が現在、２０２４年の新しい予測をまとめる作業に取り組んでおり、発表までには変更される可能性もあるという。同省報道官はこの報道についてコメントを避け、１０月中旬に新しい予測を発表すると述べた。