［３０日ロイター］ - 英不動産検索サイト最大手ライトムーブは３０日、豪不動産広告会社ＲＥＡグループからの８２億９０００万ドルの修正買収提案を拒否した。これを受けてＲＥＡは買収断念を発表した。ＲＥＡは、ライトムーブの関与と情報提供が得られず、許容期間内での協議進展が阻まれたとした。ライトムーブはこれに先立ち、取締役会で株主の意見を考慮し、ＲＥＡ側の説明を検討した結果、２７日に提示された修正案は依然