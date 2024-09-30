[ドバイ ３０日 ロイター] - サウジアラビア政府が３０日公表した統計によると、第２・四半期の同国への外国直接投資（ＦＤＩ）は前年同期とほぼ同水準と、伸び悩んだ。目標達成に向けて一段の改革が必要なことが浮き彫りとなった。第２・四半期のＦＤＩは１９４億４０００万リヤル（５１億８０００万ドル）。前年同期は１９４億３０００万リヤルだった。第２・四半期のＦＤＩ純流入額は前年同期比７．５％減の１１７億リヤル（３