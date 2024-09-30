テレ東では、今年４月に放送した「今日－１グランプリ」を、「即今日話(そっきょうばなし) -今日の出来事だけのトークバトル-」にタイトルをリニューアルしてお届けします！披露するのは、収録当日の深夜０時以降に起きた「今日の出来事」と「その証拠」という、１日限定の即“今日”型トークバトル！今回は、ウエストランド、永野、ガクテンソク奥田、きしたかの高野、などお笑い実力者１０名が挑みま