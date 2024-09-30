関東圏の主場は中山から府中へ──。前週で秋の中山開催が終わり、今週からは秋の東京開催に舞台を移す。開幕週のメイクデビューは土日で計5鞍(＋新潟で計2鞍)。血統的な注目馬が揃っており、どの馬が勝ち上がるのか注目だ。 【10月5日(土)東京芝1600m】 ◆ブルージュ(牝、父ブリックスアンドモルタル、母サンブルエミューズ、美浦・栗田徹厩舎) 半姉にナミュール(マイルCS)、ラヴェル(アルテミ