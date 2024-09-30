奥能登豪雨から10日目です。輪島市内では家ごと川に流され今も安否不明の中学3年生・喜三翼音さんを見つけようと、地元の漁師や海女が加わり、30日も懸命な捜索が行われました。輪島市久手川町の塚田川では、今月21日の豪雨で住宅4棟が流されました。周辺ではこれまでに男女3人の遺体が見つかっていますが、中学3年生の喜三翼音さん（14）がまだ見つかっていません。 消防や警察など合わせておよそ300人態勢で捜索にあたってい